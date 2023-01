Diabierna marduga patruya di Oranjestad durante nan control a para un tercel blanco actuando sospechoso den e area y e plachi di number no tabata di e visibel ey. Polis a bay atende cu e chauffeur y esaki no tabata cooperativo momento a capta dos number diferente riba e auto.



Durante control y ora a bay saca afo di e numbernan un di nan riba e auto ta di un plachi cu lo a keda horta for di warda di Balashi di un auto kima. Asina a bay over na detencion di e homber y a tuma e auto den beslag pa joyriding team haci nan investigacion.