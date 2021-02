Homber conoci pa maltrata dama a hisa man na laira manera un cobarde ora a mira Polis

Diahuebs anochi laat un dama na grito ta pidi asistencia di Polis y a cera su curpa den cas debi cu e tata di su yiu a presenta y cuminsa maltrate te kibra cosnan den cas. No ta prome biaha cu polis a presenta na e cas na Pos Chikito. Patruyanan di San Nicolas cu tabata basta cerca a yega di biaha hunto cu e transportwagen pa si mester detene hende.



E homber manera cu el a mira polis el a cobardia te hisa su mannan na halto manera un cobarde. E dama a sali papia cu polis y no tabata kier a entrega keho pero e homber a bin molestie pa bin wak e yiu n’e oranan laat di anochi y e dama no a permiti esaki. Maske cu no ta prome biaha e homber ta bati e dama polis a papia cune pa e camindanan cu e por cana debi cu e no kier a entrega keho. A topa cu e un bat cu e homber lo tabatin den su poder den su auto y a tuma esaki den beslag. Polis a core e homber for di e sitio pone subi su auto y bay su cas.

