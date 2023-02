E homber B.P., kende na Juli 2022 a wordo condena na 6 aña di prison, pa a maltrata, viola, menaza cu morto y tattoo e dama K., a apela.

MAS NOTICIA por a compronde cu Diahuebs den oranan di merdia tres Hues (Hof) di Corte Superior lo cuminsa cu tratamento di e caso. Por a compronde cu e caso lo ta pro forma, o sea cu lo no bay trata e caso sino lo bay fiha un fecha pa e tratamento.

SENTENCIA DI HUES

Dia 29 di Juli 2022, Hues di Corte den Promer Instancia a dicta sentencia via video conference. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu B.P. a maltrata e dama K. cu taser y menaza cu arma no di berdad cu morto varios biaha. K. no tabata sa cu e arma no ta di berdad. Esey a causa panico serca K. Hues ta haya cu B.P. a viola e dama K.

NO KERE CU VICTIMA TABATA KIER MALTRATO

Pa loke ta e hecho cu e dama K. ta bisa cu el a duna B.P. permiso pa haci tur e cosnan cun’e, Hues a bisa cu e ta pone un banda e declaracion di e dama K. Hues a mustra cu e declaracionnan di K. na Polis ta mustra cu e maltratonan di B.P. ta contra su voluntad. K. a declara cu esakinan ta reglanan di B.P. Hues a mustra cu K. a declara cu e tabatin miedo di B.P. pasobra B.P. a menace cu arma. Tambe el a bisa cu no tabatin ningun palabracion cu e ta wordo maltrata door di B.P. Hues a mustra cu dia 7 Januari 2022, dia di detencion di B.P., mama di K. a bisa cu K. a bis’e cu B.P. a exigi pa K. bay serca dje sino B.P. ta kap e. Tambe K. a bisa e mama cu B.P. a menaza cu lo tir’e mata. K. a bay sconde serca un amiga. Hues a sigui mustra cu dia 7 Januari 2022, e prima di K. a mira K. ta hopi nervioso y K. a bis’e cu B.P. a bisa cu lo kap e. E dia ey K. a conta Polis cu e no por mas cu e relacion cu B.P. y cu B.P. a bis’e cu e lo kap’e 3 biaha. El a bisa Polis cu B.P. a menace cu un arma di candela.

Hues a remarca cu si un hende ta laga haci tur cos cu e mes ta gusta, pakico 7 Januari 2022 el a bay den panico. E no ta logico! El a mustra cu dia 14 Februari 2022, K. a duna declaracion na Polis yorando y un dia despues e ta manda un carta pa Fiscal cu tur cos a sosode cu su permiso y cu e ta hala su declaracion aden.

Hues a conclui cu e no ta kere cu K. a duna permiso pa B.P. maltrat’e. El a bisa B.P., si bay kere mes e declaracion di K. y B.P., cu tur cos a bay segun palabracion esta relacion sexual cu violencia, esey no kiermen cu B.P. por haci tur loke e kier cu K. y cu K. mester guli manda abao. Hues ta haya cu B.P. mester check si K. ta di acuerdo cu loke B.P. kier haci. El a mustra cu e hecho cu despues di e maltrato nan tabata papia riba loke a sosode y despues tin relacion sexual, ta mustra cu K. no tabata di acuerdo cu loke B.P. tabata haci. Hues a bisa cu for di tratamento di e caso no por a saca afor cu B.P. por a kere cu K. mes tabata kier maltrato.

TATTOONAN CONSIDERA MALTRATO SEVERO

Hues ta haya cu e tattoonan cu B.P. a haci riba curpa di K. tabata contra voluntad di K. El a mustra cu K. a yora na Polis cu door di e tattoonan, ningun homber lo kier ta cun’e. Hues a mustra cu segun sentencia di Corte Supremo, e forma di haci tattoo ta wordo considera maltrato severo. Tambe e penetracion brutal den parti patras di K. cu a keda sangra te cu mester a hib’e hospital, ta wordo considera maltrato severo. Hues tambe ta haya proba violacion.

ACUSADO NO A MUSTRA DUELE

Hues pa cu e castigo, a tene cuenta cu B.P. a pone un persona sufri. Hues ta haya cu B.P. solamente tabata pensa pa satisface su mes y no con e dama K. lo sinti. Hues a tene cuenta tambe cu B.P. a pone tattoo riba K. sin pensa riba K. su futuro. Hues a mustra cu B.P. ta casa y tin yiu pero K. no. Hues tambe a tene cuenta cu raport di psycologo. Hues a bisa cu el a keda preocupa pasobra B.P. no a mustra cu e ta compronde cu loke el a haci no ta bon.

CONDENA DI 6 AÑA DI PRISON

Hues ta haya e castigo cu Fiscal a exigi na su lugar. Hues a condena B.P. na 6 aña di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA. Ta asina cu B.P. no ta di acuerdo cu e sentencia y awor tres Hues di Corte Superior lo bay atende e caso full di nobo.