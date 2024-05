Awe mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber D.B.(42), kende ta wordo acusa di hunto cu otronan a maltrata e homber F.R. cu consecuencia cu F.R. a perde un wowo.

MAS NOTICIA por a compronde cu aunke cu D.B. ta para riba di no a dal F.R. na su wowo, Hues ta hay’e complice y como tal ta haya e mesun castigo cu esun cu lo a dal e victima. Hues a confirma e exigencia di Fiscal cu ta 1 aña di prison.

VICTIMA NO POR A BAY CORTE

Ta asina cu e victima F.R. no a presenta. Fiscal a bisa Hues cu e victima a avisa cu e no ta bin. El a duna Hues un mail cu F.R. a manda pa Ministerio Publico, caminda F.R. ta bisa cu e no por presenta den Corte pasobra e ta sinti malo door di e maltrato cu el a sufri. El a pidi un daño di 50 mil florin. Hues a reacciona cu si F.R. no ta presente, no por trata e asunto di daño material.

BATI VICTIMA DEN GRUPO

Hues a puntra D.B. si ta berdad cu el a bati F.R. Segun D.B., ta F.R. a bay busca problema. El a bisa cu no ta asina cu F.R. a pidi’e pa wak pa su auto, manera F.R. ta bisa. Hues a mustra cu na Polis D.B. a bisa cu el a bringa cu F.R. door cu F.R. no a pag’e.

Segun D.B., F.R. a cuminsa tira palabra p’e y na dado momento el a perde cabez y a bay dal F.R. algun mokete y e amigo di D.B, a sigui dal F.R. y despues un grupo cu tabata eybanda a bay bati F.R. Ariba preguntanan di Hues, D.B. a desmenti di a hinca dede den wowo of usa un obheto skerpi den wowo di F.R. Segun D.B., ta gaña F.R. ta gaña djis pa sera D.B.

Hues a mustra cu F.R. a declara cu e tabata na Roxy Bar na San Nicolas hunto cu su primo ta hunga billiard. Banda di 3.30 di marduga, el a bay busca cuminda pa un di e muhernan den e bar. Ora el a bolbe, el a para e auto den parkinglot tras di e bar. El a topa cu D.B. y a puntr’e si e por wak pa su auto, mientras cu e ta bay den e bar. Segun F.R., el a duna D.B. 10 florin. El a bay hiba e cuminda den e bar y a bolbe. E tabata canando cabez abao y ora el a lanta cara, el a mira D.B. y un otro homber para su dilanti. Nan a bringa cun’e y el a resisti. Segun e victima F.R., na dado momento D.B. a pidi un grupo pa yud’e y nan a sigui bati F.R. Despues di e bati, F.R. a subi auto bay cas.

VICTIMA A PERDE UN WOWO

Su siguiente dia, F.R. a bay Insam pa su wowonan cu tabata hopi dolor. Na Insam a dun’e Paracetamol y mand’e cas. Sinembargo F.R. a sigui sinti hopi dolor y el a bay su dokter di cas. E dokter a bis’e pa e bay urgente un specialista di wowo. El a bay dokter Walter kende a bis’e cu tur dos wowo tin un scheur den dje y cu mester wordo opera urgente. Despues di operacion a constata cu F.R. no por wak cu su wowo drechi.

Polis a saca potret di e wowonan cu ta mustra blauw pero e parti paden di e cashi di wowo. Ta asina cu e specialista di wowo a traha un raport cu ta mustra cu tur dos wowo tin corta den dje. Esaki por wordo ocasiona door di sla duro of cu un obheto di hero primi den e wowo. Mester a opera e wowonan pero F.R. no por wak cu e wowo drechi. Hues a mustra cu na SVB, F.R. a bisa cu un di esnan cu a bati’e, a rasca cu huña den su wowo. SVB a constata cu F.R. ta ciego na e wowo drechi.

Hues a bisa cu e ruman homber morocho di D.B., M.B., a bisa na Polis, cu e tabata eynan y a gara F.R. y D.B. a dal’e. Despues un grupo di 9 pa 10 hende a bay bati F.R. Segun D.B., e tin 19 aña sin mira su ruman morocho y cu nan no ta bon cu otro. El a desmenti cu su ruman morocho tabata eynan.

FISCAL

Fiscal a bisa Hues cu e ta haya legalmente proba cu D.B. a maltrata e homber F.R. y cu F.R. a sufri lesion den su wowonan. Fiscal a mustra cu tin diferente declaracion cu ta mustra esey. El a mustra entre otro e dokter di cas, e dokter na Insam, e specialista di wowo y dokter di SVB, cu a constata cu F.R. ta ciego na e wowo drechi. Fiscal a bisa Hues cu D.B. a dal F.R. y mas hende a maltrata F.R. Esaki a causa cu F.R. a sufri herida severo. Fiscal a bisa cu ta horibel loke a pasa cu F.R. cu a perde su wowo drechi. Ta un hecho hopi serio. Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu ta promer biaha cu D.B. a cay sera pa un delito asina. El a exigi 12 luna di prison, di cual 3 luna luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña.

ABOGADO

Abogado mr. Kuster a bisa Hues cu ta lamentable loke a sosode cu F.R. El a bisa cu D.B. a bisa cu el a dal F.R. pero despues un grupo grandi di homber a ataca F.R. Segun abogado, e victima F.R. a bisa cu ora e grupo a atak’e, un a primi na su wowonan. E abogado a bisa, cu no tin imagen di video di seguridad pa mira kico a sosode y no tin declaracion di otronan cu tabata presente. E abogado ta haya cu tin mucho duda cu ta D.B. a dal F.R. na su wowo. E abogado ta di opinion cu no por bisa cu ta e sla di D.B. a causa cu F.R. a perde su bista.

SENTENCIA

Hues a sera tratamento di e caso y a dicta setencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya proba cu D.B. hunto cu otronan a maltrata F.R. y a hinca dede den su wowonan. Hues ta haya cu D.B. ta complice di loke a sosode. Na opinion di Hues, no ta importante ta kende a hinca dede den wowo. Ora ta complice, e ta haya e mesun castigo cu esun cu a haci’e. Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu nunca antes D.B. tabata deteni pa delito di violencia. Hues tambe ta tene cuenta cu F.R. no por wak cu su wowo drechi. Esey ta un caso serio. Hues a confirma e exigencia di Fiscal y a condena D.B. na 12 luna di prison, di cual 3 luna ta condicional y un tempo di prueba di 2 aña.