Diabierna anochi den bario di Pos Chikito personanan a scucha un desordo y ora a bay sali wak a constata cu tin un auto a pega contra troncon di mata di kibrahacha y e chauffeur ta intenta di bandona e sitio. E personanan ey banda a wanta e persona papia cune pe no bay sigui core auto den e estado cu e ta. Patruya di San Nicolas a presenta y a mira e homber su condicion, e auto no tabata por a core mas, debi cu e homber tabata comporta y e no ta biba leu a dune un lift pa su cas den bisindario.