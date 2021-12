Diahuebs mainta un persona a capta un homber benta abou na Caya Boes Orman y no tabata move y ora a aserca e persona no tabata haya reaccion y a bati alarma di biaha na autoridad. Di biaha polis a presenta y a constata cu di berdad e homber no ta reaccionando y a solicita ambulance cu urgencia.



Paramediconan a presenta di biaha na e sitio y a cuminsa cu reanimacion y a bay cu e homber cu urgencia pa hospital. Slachtofferhulp tambe a presenta na e sitio pa asina atende cu famianan cu a presenta.

Comments

comments