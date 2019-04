Homber burachi haciendo fastioso ta haya cuarto gratis

Un señora ta yama meld na warda di polis cu lo tin un homber desconoci p’e para dilanti di e porta di Chica Cafe y cu no kier a bay for di eynan. Patruya ta dirigi su mes na e sitio, unda cu nan ta bin haya e homber G. para eynan. Polis a hala su atencion y puntr’e dicon e ta molestiando e señora. Pero G. tabata papia bruha y ta cana bay na otro banda di caminda banda di Union Caribe y a cuminsa haci gestonan obsceno den direccion di e polisnan. Depues cu polisnan a papia cu e señora, nan a bolbe bay papia cu G. y a bis’e pa e bay for di e sitio, mirando cu e tabata cuadra cu e descripcion duna di un persona indesea banda di BSL Laundry. Mirando cu e no kier a cumpli cu orden duna door di polis, el a wordo deteni y hiba dilanti di fiscal auxiliar cu a duna orden pa G. keda deteni pa e pasa su buracheria.

