Homber burachi cla pa core auto a bira agresivo cu Polis den parkeet plaats Ritz Carlton

Diadomingo pasa di 2 or marduga den e parkeer plaats di ritz carlton un homber tabata basta fastioso y bou influencia tabata causa problema cu e securitynan. Polis a yega di biaha y a topa cu e homber banda di un auto blanco. E homber bou influencia di alcohol no tabata kier a scucha di polis ora a bise cu e no por subi su auto den e situacion cu e ta y bay causa desgracia, polis a ofrece pa hibe su cas pero e homber a bira agresivo y cuminsa insulta. Mesora a bay over pa detene e homber debi cu a dune varios chens pa e bay cas y no haye den problema cu husticia. Transport a presenta y a bay cu e homber burachi y agresivo pa warda pa e sosega su curpa.

