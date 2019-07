Homber bou substancia y cu cuchiu den man na Malmokweg

Habitante di Malmokweg diadomingo anochi a tuma nota di un pickup para banda di su cas y un homber aden ta grita masha mahos mes y no a confia e situacion y a raporta na Polis. Patruya ta acudi na e sitio y topa cu un homber den e pickup y e tabata tin un cuchiu den su man y no a confia e situacion y a para na un distancia. E homber a logra baha for di e auto gritando manera ta pitufo e ta wak y papia yen di cos bruha. Aki polis a sospecha cu e homber ta bou di substancia di algo. A listra den e auto pa wak si por topa cu algo cu el a caba di usa. E homber a resisti na momento cu a bay atende cune y a detene mande vloer pa e calma. Dog catcher a presenta y bay cu e homber warda.

