Homber bou influencia pisa di alcohol no ta corda nomber ni fecha di nacemento

Centrale Post ta manda un patruya na altura di Barcelo pa un persona drumi na suela. Na nan yegada nan ta wak cu en berdad tin un homber drumi abao na suela, bou di un mata dilanti di Barcelo.

E homber en cuestion tabata bou influencia di alcohol. E no kier a rasona cu polisnan y pa 7 or di mainta e ta wordo deteni pa pasa su buracheria. El a wordo transporta cu dogcatcher pa warda di Shaba. Su nomber ta desconoci ya cu e no tabata por a duna ni nomber of fecha di nacemento.

Comments

comments