Diadomingo marduga patruya durante nan ora di patruyahe riba caya ta topa cu un kia picanto coriendo den verboden cu casi a dal den nan y e oficialnan riba Weststraat y a bay su tras di biaha. E oficialnan pa ta sigur si e chauffeur ta of no ta bou influencia a pone supla. E no tabata por a supla ningun chens cu a dune, y durante control riba dje a haya sakito di droga y a keda deteni tambe.

