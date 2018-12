Homber benta foi tino mey mey caminda

Diabierna atardi Central ta wordo yama cu urgencia pasobra riba caminda banda di Seguros Geerman na Tanki Leendert tin un homber benta abao y ta mustra di no ta duna señal di bida. Patruya ta yega na e sitio y ta bin topa cu un persona masculino cu tabata benta banda di caminda pero tabata na bida aunke ta mustra cu e tabata hopi pisa bao di influencia sea alcohol y/of droga. Algun persona cu tabata pasa eybanda a para na prome instante y a duna e homber un tiki awa pa bebe pero e tabata reacciona pero despues ta bai for di tino bek. A pidi ambulans pasobra no por saca afor for di e homber aki kico a pase. Ta trata aki di un choller cu ta conoci den e bario di inicia W.P. y no tin lugar di biba. E homber a wordo transporta cu ambulans pa hospital.

