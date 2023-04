Presencia di Polis tabata rekeri diahuebs anochi na Lydia’s Kitchen na Savaneta pa un homber cu no ta comporta su mes y ta bou influencia. Na yegada di patruya a intermedia cu e homber aki y te hasta un momento tabata agresivo. No a keda nada otro di detene y pone riba vloer pa e por relax e curpa debi cu e no tabata para keto mes.