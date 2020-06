Homber bebi kier a agredi señora na crusada Gasparito a haya un cel pa sosega

Diadomingo anochi personanan a capta cu na e crusada di Gasparito tin un problema entre un homber y muhe den un auto. E homber tabata grita e señora y e señora purbando pa defende su mes. Polisnan a yega di biaha y topa cu e daihatsu terios banda di caminda. Tabata un pareha cu tabata discuti y e señora a confirma na autoridad.

E homber tabata agresivo cune y kier a bringa cune y tabata bou influencia di alcohol. E homber no tabata kier a comporta y polis no por a lage bay cas cu e señora pa cos bay for di man y a detene. E dama tampoco no por a bay cas cu e auto pasobra e tambe tabata bou influencia di alcohol y un familiar a yega yama.

