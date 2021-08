Diasabra marduga un dama den un yaris shinishi tabata cu su amiga y a sinti cu su ex pareha tabata siguie for di Piedra Plat y a tuma direccion warda di Polis. E dama a yega warda y e homber a para su auto for di distancia y a core yega warda luz paga. Aki polisnan a sali for di warda bay atende cu e homber y a realisa cu e ta burachi y a keda deteni di biaha pa core auto burachi.

