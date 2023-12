Diasabra pasa di 12’or marduga un persona a reporta na polis cu un suv hyundai a subi e rotonde di Ponton na WVB. Di biaha patruya motorisa a presenta y topa cu e tucson rib’e rotonde. Un homber tras di stuur, e tabata mustra off debi cu e no tabata comunica.



Polis a solicita ambulance y na yegada di paramedico cu a haci nan control a constata cu e homber no kier ni ayudo di paramedico. Polisnan a pone e homber supla pa alcohol pero nada. E homber tabata asina bebi cu ni supla y no a keda nada pa detene y bay warda.