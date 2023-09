Diadomingo anochi un persona a informa centro di alarma cu tin un homber benta abou no ta move y no sa kico a pase debi cu e tin herida, di biaha a despacha ambulance p’e sitio. Na yegada di e unidad di ambulance a topa cu un homber ora a bay atende cune e homber a resisti cu e paramedico.



E homber ta conoci pa resisti cu personalnan ora di bin yude pero debi cu e personal di ambulance lo ta un nobo no sa di e tactica di e homber cu ora e bebe e ta pidi ayudo y despues lanta cu personalnan cu bin yude.

Polis a papia bon duro e homber y a cana cune bay su cas.