Homber basta dia morto den su cas na Rooi Bosal

Diasabra mainta habitantenan di Rooi Bosal a bati alarma na autoridad cu nan tin mas cu un luna sin wak nan bisiña y a haya un holor fuerte ta sali for di e cas. Patruyanan ta yega di biaha na e sitio y a topa cu e homber den un estado di descomposicion caba y no a keda nada mas. Debi cu e tabata cera den su cas pa mas cu 1 luna e curpa tabata preto preto. A notifica recherche di e caso aki y autoridad competente tambe a presenta pa ta na altura y haci investigacion. Na final dokter Texier a presenta pa mira e situacion paso no a resta nada di cuero y asina constata morto manera con e procedura ta bay. Segun habitantenan a informa nos reporteronan na e sitio e homber di fam D. lo tin un of mas luna morto den su cas.

