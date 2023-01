Diasbara den careda di 10:30 anochi na e barnan cu tin na linear park tabatin un homber tabata cana riba bou causando problema cerca tur hende. E homber basta bou influencia di un of otro substancia no tabata desea den e area, polis a presenta di biaha na e sitio y a papia cu e homber na basta occasion pa bandona e sitio pero a mustra polis cu e ta keda tog. E homber a keda deteni pa no sigui instruccion di polis y asina haya un cel pa sosega e curpa baha for di e haltura.