Diadomingo den oranan di marduga habitantenan di Papilon a scucha un desordo basta rato pafo di cas net dilanti di e veld estrella y a constata di un van blanco luz cendi y e chauffeur tin su pia riba e trot y e motor tabata zona pa basta rato. Despues di algun minuut a escucha un tiro unda cu e motor lo a rementa te cu azeta a cuminsa basha y aki e zonido a stop.

Patruya di Santa Cruz a presenta y a topa cu e van blanco casi riba caminda net dilanti e veld, na stuur un homber morto na soño cu ni sa di mundo, e oficial a haya e porta di e van habri y a bay atende cu e homber pero nada, a sacudie, yame na su nomber cu pito y nada.

A pidi vehiculo di transporte pa presenta, a bay lanta e homber for di soño sak’e for di e van y e no tabata ni por a para riba su pia y el a sak y drumi riba caminda, aki e oficialnan a hayanan mes ta lanta e homber un biaha mas y pone den e vehiculo di transporte y a bay warda di Polis cune pa e sosega e curpa.