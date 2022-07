Diamars mainta algun automobilista for di caminda grandi di Savaneta pa Pos Chikito a haya nan mes ta baha caminda pa un corolla coriendo mas den banda contrario cu normal. A sigui e auto aki y informa polis, patruyanan di biaha a mobilisa, net riba e caminda di Sabana Basora e homber a para na un supermercado pa cumpra cos pero ni riba e pianan en por a para. Polis di bario cu tabata cerca a drenta accion y a topa cu e auto net e homber tabata cla pa sigui su rumbo. Momento cu e oficialnan a bay atende cune holo di alcohol a matanan, e homber di edad jong no tabata ni por a para riba su pianan lenga pisa. A topa cu algun boter di alcohol cu tabata indica cu di berdad e homber tabata riba un mega trip. El a keda deteni pa core auto burachi, polisnan mes a yude subi e vehiculo di transporte pasobra e no tabatin e forsa mes.