Diasabra atardi na Kong Wa bar & restaurant den cayanan di San Nicolas un homber basta bebi mes tabata causa problema. E homber no tabata por a controla su mes ni cana riba su pia, polis a presenta y tuma nota cu di berdad e homber no por lage bay asina y haye den un desgracia, maske e no tabata comporta tampoco no a keda nada otro di bay cune warda pa e sosega e curpa.

