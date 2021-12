Diaranson anochi laat, habitante di Savaneta a informa autoridad cu na Savaneta e ex edificio di dunkin donuts lo tin un homber benta abou. Patruya na su yegada a constata cu berdad tin un homber pero e no ta malo mas bien basta bebi y a opta pa yama ambulance pa presenta y controla e persona.



No tabata necesario pa hiba e homber hospital e tabata simplemente basta bebi. Polis a transporta e homber pa warda pa e haya un cel pa sosega.

