Diabierna anochi laat patruya di Oranjestad a presenta na seaport casino pa un homber cu no tabata comporta su mes y aki security a saca e homber y a te hasta menasa. Na yegada e oficialnan a constata cu di berdad e homber ta basta bebi y no tabata comporta su mes, y a pidie pa bandona y e homber a muestra e polisnan cu e no ta bandona e sitio. No a keda nada otro cu a detene e homber y a keda transporta pa warda di polis pa e sosega e curpa.