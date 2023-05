Diadomingo atardi polis a presenta na Brazil Food Center pa un pickup cu rato prome tabata core irresponsible y a para dilanti e dicho negoshi. Polis a bay atende cu e homber y esaki a cuminsa bira agresivo y insultativo cu e oficialnan. E homber no tabata ni por a core e pickup mas debi na su estado di alcohol. A bahe for di e pickup cu forsa debi cu el a mustra e oficialnan cu e lo bay tog. Asina a bay over na detene y e homber tabatin cu cacho cune tambe y oficial a haya su mes un rato a core tras di e cacho pa e no bandona e sitio.