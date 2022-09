Diasabra atardi riba e caminda di Sabana Blanco pa rotonde spiraal un homber coriendo den un toyota tercel blanco a perde control baha caminda y dal frontal den un baranca. Polis a presenta y a constata cu e homber a box suso, ora a controla e auto no tin ni documento plachi number no ta ni cuadra cu e tercel.



A pone e homber supla y a faya tur tres biaha maske a dune un chens pero nada. No por a laga e homber keda riba caminda y ni core auto y a bay warda pa pasa un test y asina haya su multa. E auto no tabata por a core mas debi cu e motor a sak.