Homber arma ta wordo tira den aeropuerto di Miami

MIAMI, Florida – Polis a tira un homber cu a cana kibra cu un cuchiu y a pubra di drenta den un terminal di e aeropuerto di Miami for di un di e pistanan di aterisahe, provocando e ciere di e terminal, ora cu hopi hende ta purba di sali di Florida prome cu horcan Irma yega, autoridadnan a bisa.

Director di polis di Miami-Dade, Juan Perez, a bisa diahuebs anochi, cu e sospechoso no a identifica ingreso na un zona restringi di e zona di aterisahe, “unda cu e avionnan realmente ta yega.”

“Un di e sargentonan a responde, el a observa un homber den e zona di aterisahe. E homber a drenta den un espacio cera, presuntamente arma cu un cuchiu,” Perez a bisa durante un conferencia di prensa.

E homber a purba di sali for di espacio y bay bek den terminal riba dak, Perez a agrega. Tabata e ora cu e agentenan a confront’e, y a tir’e, el a añadi.

Perez a bisa cu e sospechoso a wordo hiba na un hospital den condicion stabil pa nan trata e heridanan. No ta cla, con e por a burla siguridad y bay riba e pista.

Autoridadnan a purba di calma e biaheronan, recalcando cu nan ta kere cu e sospechoso a actua su so.

“Nos no ta kere cu esaki ta relaciona pa nada cu un incidente terorista, pero nos no ta descartando esey, pasobra ta hopi pronto pa haci’e,” Perez a puntualisa.

Hopi biahero ta purbando di sali for di Florida prome cu e fin di siman aki, ora cu ta spera e yegada di Irma, cu a pasa raspa un serie di isla Caribense. Diahuebs, autoridadnan a ordena mey miyon di persona pa evacua South Florida. Diabierna, e poderoso tormenta a wordo degrada na Categoria 4.

Fuente: www.ap.org