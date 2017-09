Homber arma ta drenta hospital y ta mata su mesun mama

NEW HAMPSHIRE, Merca- E Mericano Travis Frink, di 49 aña a wordo aresta pa a mata su mama, Pamela Ferriere, di 70 aña, mientras cu esaki tabata den Intensive Care den e centro medico Dartmouth-Hitchcock, den e localidad di Lebanon (New Hampshire).

Frink a drenta den e hospital mas grandi di e estado como bishitante y a realisa varios tiro cu e arma cu tabata tin den su poder. Polis a bay na e luga despues di a wordo avisa di e tiroteo.

Trahado y pashentnan a wordo evacua di e hospital cu a wordo cera door di polis, mientras cu tabata haciendo e investigacionnan necesario. Finalmente a logra aresta Frink na momento cu e tabata kier a sali for di e centro medico.

“E proposito di bishita di Frink na e hospital tabata di mata su mama. Niun otro pashent, bishitante of personal a resulta herida den e incidente”, segun e fiscal general Gordon MacDonald.

E motibonan di e asesinato no ta conoci cerca autoridadnan.

Fuente: https://actualidad.rt.com/