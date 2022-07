Den area di Lagoen na Playa den Mozartstraat dialuna anochi un homber a lanta cu famia na un apartament y tabata bati na tur bentana cu menos bon intencion. Famia a drenta panico y den e mes un cura di persona di edad ta biba, polisnan a keda mobilisa di biaha.



Manera patruya a presenta pa atende cu e homber agresivo el a saca un cuchiu den direccion di Polis y a core lock e porta di cura pa polis no drenta. Polisnan a actua tacticamente hunto cu K9 Unit. Manera e homber a mira e cacho di Polis el a purban na subi e dak pero no a logra y aki a bay over na su detencion, maske homber tabata basta agresivo. Polis a tuma e cuchiu den beslag.