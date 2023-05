Diadomingo prome cu 7’or di mainta asistencia di polis tabata rekeri na Mariestela situa na Savaneta unda un homber cu ta un security y no ta laborando a bay busca su casa cu ta traha eynan. E homber tabata basta razo mes y cu un machete den e auto, e homber tabata kier pa e muhe subi e auto cune y asina nan bay un caminda pa regla cuenta den bon. Patruya di San Nicolas di biaha a presenta y cuminsa busca informacion, a papia cu tanto e homber y e señora cu a caba di baha warda. E señora no tabata kier a bay mes cu e homber, polis a papia cu e homber basta bon pa e calma y no kier razona. No a keda nada otro cu polis mes a bay cu e señora pa e bay keda na un otro adres pa e situacion por calma.