Diadomingo anochi for di un apartamento na Santa Marta tabata sali gritonan bay off cu a pone cu habitante yama polis na yegada di patruya ta topa cu un situacion fastioso.

Un homber a yega cas despues di labora y ta topa cu un otro homber den su cas cerca e señora den laat di anochi y aki cos a bay for di man.

E homber no por a kere cu ora cu e ta pafo di cas y e señora ta gañe cu otro, polis a intermedia te unda cu tabata por pa cu e situacion fastioso.