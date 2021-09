Diamars anochi patruya di Santa Cruz a para chauffeur di un pickup toyota blanco pa un control. E pickup tabatin basta bati tur caminda y e oficial a controla si e por tin su documentonan na ordo pero nada.



E homber no kier a coopera cu Polis y a pasa man pa e yabi y bent’e den mondi. Pero polisnan no a worry cu esey y a yama takelwagen pa bay cu e auto warda y a detene e homber y bay warda pa keda atendi dilanti un sub fiscal.

