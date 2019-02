Homber a tira curpa den lama poniendo un fin na su bida haya na Urirama

For di diahuebs den oranan laat di anochi te cu diabierna marduga patruyanan di Santa Cruz a tene un buskeda den area di Siribana te cu Natural Brdige pa un homber cu a haya pleito cu su señora y a manda mensahe cu e lo bay tira su mes na lama. E persona a bira malo unda te hasta ambulans a presenta pa controla e señora ora a haya e menasahe aki for di e homber. Tabata un probelma cu a pasa entre ambos. Entre Bushiribana pa Natural Bridge a topa cu e auto pero nada di e homber. Polisnan a lusa tur caminda wak si ta topa cu e homber na pia canando e momento ey wak si porta e kier tuma aire pa relax e stress pero nada. Den careda di 3 or diabierna atardi lama a keda bati cu a mira un curpa sin bida ta drief na altura di Urirama. Esaki a pone cu helicopter di kustwacht, e personal di Kustwacht y maritimo a cuminsa bay pa e sitio. Polis y brandweer tambe a presenta y a saca e curpa for di den awa. Pa 4:55 atardi dokter Texier a presenta y constata morto di Adrian bastidas naci na Colombia 28 Juli 1968. palabra di profundo condolencia na famia.

