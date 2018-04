Homber a sak den otro na citgo Wayaca y fayece

Dialuna pasa di 6:30 atardi un homber a bira basta malo riba e tereno di Citgo Wayaca y a sak den otro. Di biaha ambulans a presenta pa atende cu e victima pero e no tabata halando rosea y a cuminsa cu reanimacion. A practica cu e persona pa basta rato pero no tabata hayando pulso mes. Na final e personal di ambulans a yama dokter y mester a tapa e persona debi cu tabata tin basta hende mes den bisindario. Dokter a presenta y constata morto pasa di 7 or anochi. Auto di funeral a presenta pa busca e resto mortal. Paz na su restonan.

