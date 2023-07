Diabierna pasa di 10:30 anochi un homber a cuminsa pleita cu e pareha na cas na San Barbola y cos a bay for di man y aki e homber a destrui dos auto cu tabata staciona pafo. E situacion a bay full for di man, e homber a bandona e sitio, pero poco pazuid di e cas polis a topa cu e homber aki y di biaha ta atende cune y keda deteni.



Tabata un bululu riba caminda polis a atende cu ambos, y a bay cu e dama su cas pa asina tuma dato di e destruccion. E sospechoso a keda transporta pa warda di polis unda eynan lo keda atendi pa un sub fiscal.