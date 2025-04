Diadomingo mainta trempan mientras cu Polisnan tabata ocupa cu e dos accidente ne rotondenan di Sasaki a keda informs cu riba Sasakiweg tin un di tres accidente banda di ex house of cheng unda auto a drenta mondi. Patruya a desvia pa wak y ta topa cu di berdad un auto hinca den e mondi, E homber tras di stuur tabata bon y no herida y no tabata desea di ambulance. Polis a tuma dato.