Homber a para den rij di 60 plussers na Elmar a lanta cu security y cu polis

Diaranson mainta e rij na Nv Elmar na Playa tabata pa esnan cu ta riba 60 aña di edad un orario cu a keda stipula, den esaki a bin un homber di edad jong y a bin para den rij, segun e homber for di 5 or mainta e ta para den esaki y ora a yega na su turno y security a bise e no ta permiti y despues di 10 or e por keda atendi, aki e homber a cuminsa ataca e securtiy.

Posted by MasNoticia.com on Wednesday, 1 April 2020

E homber tabata stroba full e otro personanan para den e rij. E no ta compronde cu e rij ta specialmente pa hendenan grandi y no cu por bin cu recibo di un hende grandi mientras bo no ta cay den e categoria di edad. Polis a papia cune y e homber no ta razona y a cuminsa na lanta cu polis tambe y ora a bay pa detene el a resisti y mester a mande vloer pa boei e. Dilanti un sub fiscal e homber a keda presenta.

