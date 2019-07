Net banda di ex bushiri hotel na e tereno bou di un mata personanan a capta un homber ta maltratando un señora formalmente y a raporta na autoridad. Patruyanan cerca a core yega na e sitio y ta topa cu e señora so y herida y tabata keha di dolor na cabes y curpa. E homber mes a bandona e sitio, ambulance a presenta pa atende cu e victima, polis a tuma dato for di e señora y lo pasa esaki over pa recherche.

