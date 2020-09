Homber a maltrata señora severamente na Camacuri te casi trapa peatonnan cu auto

Diaranson atardi riba Camacuri a surgi un problema cu a bay for di man entre un dama y un cabayero unda e homber a golpia e señora severamente den presencia di basta hende. Personanan a bati alarma na autoridad di biaha a keda mobilista. Algun persona cu tabata cana riba linear park a bisa e polisnan cu nan mester a baha for di e klinker debi cu e homber den un versa a casi trapanan cu auto y bay direccion ariba. Polis a tuma dato for di e dama y a constata cu di berdad cu e ta tur na sanger na su cara. A warda te ora cu ambulance a presenta pa paramedico atende cune. Polis a bay e cas na Wayaca topa cu e homber y asina bay over na detention pa maltrato serio y a transporta e sospechoso pa warda.

