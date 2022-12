Diadomingo anochi polis a keda manda pa e parkeer plaats di Alhambra mall debi cu tin un homber a dal un señora y a bay for di e sitio. Personanan a sigui e sospechoso y informa polis, y banda di ex bushiri hotel a topa cu e sospechoso. Polis a bay atende cu e homber di biaha y a keda deteni pa maltrato, polis a presenta bek na Alhambra mall y asina tuma e denuncia for di e señora maltrata.