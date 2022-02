Diamars atardi un homber tabata maltrata un señora formalmente na Caya Frere Fredericus y no tabata laga e señora sali for di e cas. Polisnan a keda dirigi di biaha pa e cas y a topa cu e señora cu tabatin dolornan na curpa despues di e maltrato. E sospechoso mes a bandona e sitio y aki polisnan a cuminsa na busk’e rond. A topa cu e auto riba e caminda di Ponton yegando e rotonde WVB. A para e chauffeur, pero e señora na cas no tabata desea di denuncia e homber. Polisnan no por a haci mucho pa detene pa maltrato debi cu e dama no kier a haci nada, y polis a logra detene pa core auto sin rijbewijs y e plachi number no ta ni cuadra cu e auto.

