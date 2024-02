Willemstad Curacao: Djamars 6 di febrüari 2024, alrededor di 08.37’or Sentral di Polis a keda notifiká ku tres hòmber a bai piska i un di nan a kai den laman i a keda pegá bou di baranka na Shete Boka. Mesora Sentral di Polis a dirigí un unidat di Barber na e sitio.

Djis despues polis a risibí informashon ku e dos otro hòmbernan a baha un kabuya den awa, di manera ku e víktima por a tene na dje i bini ariba.

Durante ku tabata trata na saka e hòmber for di den awa, e kabuya a kibra i e hòmber a resultá atrobe den awa.

A pidi presensia di Brantwer i Wardakosta pero na nan yegada no tabatin nesesidat pa nan a drenta akshon, ya ku e amigunan mes a logra saka e hòmber for di den awa.

E víktima a deklará na polis ku diripiente laman a bira brutu i un ola grandi a bent’é na awa.