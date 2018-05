Homber a huy for di paz y tira baranca riba autonan na Palm Beach

Diabierna atardi polis ta haya un informacion cu lo tin un persona cu lo a flip y lo ta tirando auto cu baranca den vecindario di Wendy’s Palm Beach. Na yegada di e patruya ta topa cu un conoci di nan J.K. cu tin problema mental y dibiaha polisnan a atende cu’ne. Mirando su situacion e auto di transporta detenido a presenta pa hiba e cabayero Paz pa e haya atencion mas avansa. E pregunta ta keda con e persona a logra huy for di paz acaso no tin control riba tipo di hendenan asina sin un control, na mas cu un ocasion esaki a yega di pasa cu persona ta sali for di paz.

Comments

comments