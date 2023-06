Diamars merdia un homber coriendo den su kia a bay haci un respondi na un negoshi na Papilon y ora a bay subi su auto a mira patras un arma di candela riba e sienta. E homber a drenta panico y a bati alarma na polis pasobra e no ta hende cu tin arma mes. Patruyanan di biaha a presenta n’e sitio.



E homber a informa e polisnan y recherche cu a presenta cu e no ta persona cu ta mete cu hende y su auto su bentana no ta cera mes, e bentana ta keda habri tur caminda, te hasta na cas y e no sa kende y ni na unda nan por a hinca e arma den su auto. Departamento tecnico tambe a presenta pa saca potret, y asina a tuma e arma di candela den beslag.