Dialuna anochi un dama a bay sinta chill band’i lama na Arashi cu su guy nobo gosando di wak shelo y e aire liber bandi lama diripiente un auto ta aparece riba nan y un homber ta aserca e auto. Tabata e ex homber di e dama y aki ta unda e ex homber a gar’e cu otro compay bandi lama. E homber no a gusta e cuenta y a start un discusion formal y a te hasta menasanan cu morto. Despues di e acto e homber cu no por a biba cu e muhe tin otro el a bandona e sitio maske polis tin su datosnan y a pasa e caso aki over pa rechrche.