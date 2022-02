Bululu di diahuebs atardi pafo di stadion na Dakota unda casa a topa cu amante di su homber cu ta haci deporte hunto di coremente unda coremento ta caba na amor a caba na agresion.

E casa a bringa formalmente rancamento di cabey na stadion na Dakota y e dama a bay sinta den un mazda cora. Pero rato despues polis a detene e señora cu a bringa cu e amante di su casa. E homber su cabes a flip cu su señora no ta na cas cune y ta deteni y ta pa e amante cu e haci denuncia. Aki e homber a subi su suzuki vitara bay direccion di e amante cu ta un docente pa menase, pero segun e famia na Rooi Afo spanta e homber lo tabatin un arma di candela. Polis a topa cu e homber y no a topa cu nada di arma di candela ora a listra full e auto. A detene e homber pa e menasa. Posibel stress y tension unda e homber ta na un crusada un banda su señora deteni y otro banda su amante unda cos a caba pe homber y a pone cu e no por a wanta e presion y di rabia a haci e tipo di menasa.

Polis a tuma e auto den beslag y transport a bay cu e homber warda.

