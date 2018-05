Homber a cay den baño na cas y fayece

Diadomingo pa 9:30 central di polis ta haya un yamada cu na un cas na Esso Heights un hende homber a cya den baño y no ta reaccionando. Polis y ambulans a presenta cu maximo urgencia. E persona di 32 aña no tabata hala rosea mes paramediconan a haci loke nan por pero tabata imposibel. E slanan cu e persona a haya tabata causa di e morto y pa 10:30 dr Wever a constata morto di Miguel C. Hassel naci na St Maarten 21 januari 1986. Mirando cu durante listramento den e cas di parti polis no a mira nada cu ta papia di crimen, fiscal a dicidi pa no tuma e curpa den beslag. Paz na su restonan.

