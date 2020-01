Homber a bira malo tras di stuur dal den cura di cas na Hooiberg Kavel y fayece

Diahuebs anochi laat polis a keda informa door di habitantenan di Hooiberg Kavel cu a scucha un desordo duro y a topa cu un auto cora meimei di caminda. Den e auto nan a haya un hende homber grandi tras di stuur no ta reacciona. Polisnan a yega di biaha y a solicita ambulance cu urgencia. Prome unidad a acudi na e sitio y cuminsa traha cu e homber debi cu e no tabata reaccionando mes. A cuminsa cu reanimacion cu un mashin pa wak si ta haya pulso. A traha cu e persona basta na e sitio y a keda transporta pa hospital. Polis di trafico a acudi na e sitio pa haci nan investigacion y a determina cu no ta un accidente. E homber a sali for di su cas algun meter leu bira malo tras di stuur y a dal den e cura di cas.

Na Hospital dokter a constata morto diabierna marduga di e homber di riba 50 aña di edad. Paz na su resto.

