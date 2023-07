Diaranson mainta autoridad a keda informa cu panort di Arashi lo tin un auto a drenta awa y tin un hende aden, di biaha a mobilisa, polis, ambulance y brandweer cu urgencia. Na yegada di e prome patruya policial cu a presenta a topa cu un auto shinishi hinca den e awa, y un homber tur muha cu a sali for di e auto. A constata cu e persona su cabes no ta mucho bon, y a mira tambe marca di tire cu ta indica cu ta straight e persona aki a core y bin cay den lama cu e auto. E auto a keda pega na e baranca. Paramedico a brinda asistencia pero e homber no tabata desea di keda atendi ni pa bay hospital cu ambulance. Slachtofferhulp a presenta y aki a busca contacto cu famia pa asina bay respaldo.