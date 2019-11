Dialuna anochi un homber di edad jong a baha for di bus na Avenida Milo Croes banda di voogdijraad y ora e tabata pafo, por lo menos 5 pa 7 persona a aserke y a cuminsa batie formalmente y e bringamento a bin caba riba e vitrina di ex hagemeyer y esaki a keda destrui. Polis a presenta di biaha na e sitio y a papia cu e homber pero no tabata desea asistencia di ambulance maske cu e tabata sangra for di su nanishi. Polis a tuma dato y a consehe e caminda pa cana pa entrega un denuncia.

